العشري يحكي لـ«التحرير» عن تحقيق أمنية «جوزيه».. وكواليس فترة المعايشة معه

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الابن البار لـ"مانويل جوزيه".. هكذا لقبته الجماهير المصرية، منذ أن قضى فترة معايشة داخل النادي الأهلي، مع الساحر البرتغالي جوزيه مدرب القلعة الحمراء في حينها.

تواصلت «التحرير» مع طارق العشري، المدير الفني لنادي إنبي، ليحكي مواقفه مع جوزيه، الذي أعلن اليوم الأحد اعتزاله التدريب نهائيًا.

"في أول يوم لي في فترة المعايشة داخل النادي الأهلي، كان استقبال جوزيه لي رائعًا للغاية، جعلني سعيدًا، قال لي سأعلمك كل شيء، ولن أبخل عليك".

"أنا كنت عاوز أعمل فترة معايشة، وملقتش أقرب من النادي الأهلي ومع مدرب كبير بحجم جوزية، وكنت عاوز أرتقي بفرقة حرس الحدود وعشان أرتقي لازم أوصل لقمة الهرم، مش هلاقي أحسن من الأهلي، قضيت أسبوعًا مع مانويل جوزية، تعلمت منه الكثير".

"أول مباراة لي بعد فترة المعايشة كانت أمام الأهلي، في دور الـ16 من كأس مصر موسم 2008/2009، ونجح نادي حرس الحدود، في الفوز بهدف دون رد، بعد نهاية اللقاء، جاء لي وكان سعيد جدًا من الأداء، قالي عاوزك تشيل كأس البطولة وحفزني بشكل كبير وأشاد بالفرقة، وقدرت أكسب البطولة فعلا".

"جوزيه كان يملك كل عناصر النجاح كان يملك مساندة الجماهير وحبهم له والمساندة لو خسران.. ثاني عنصر كان يملك حب واحترام اللاعبين، ثالث عنصر هو أنه يملك إدارة توفر له كل العوامل للنجاح".

"مستر مانويل محفور في قلب الجماهير مع أنه مدرب أجنبي، ويمكن الناس بتحبه أكتر من المدربين المصريين، كنت سعيدًا أنه وضع اسمي كأول المرشحين لقيادة الأهلي من بعده، في الوقت الذي لا يجلب فيه الأهلي مدربًا من غير أبنائه".

رسالة لـ"جوزيه"

"أتمنى أنه يكون في أفضل حال.. هذه هي سُنة الحياة، وتوقفه عن التدريب لن يؤثر أو يقلل منه في شئ، ويتألق في عالم التحليل بعد التدريب".