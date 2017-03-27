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أحمد فتحي يهاجم مدير الكرة بالأهلي: «عرض السعودية مش وهمي»

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أحمد فتحي يهاجم مدير الكرة بالأهلي: «عرض السعودية مش وهمي» أحمد فتحي يهاجم مدير الكرة بالأهلي: «عرض السعودية مش وهمي»

التحرير

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هاجم أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، بسبب عرض أهلي جدة السعودي، ورفض الأخير، مناقشة العرض.

وقال فتحي، في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون سبورت»، اليوم الأحد، "لا أعلم سبب قول كابتن سيد أن العرض الذي قدم هو عرض وهمي، وأن النادي السعودي لم يتقدم بأي عروض".

وتابع "أحد الوكلاء من حضر إلى معسكر منتخب قبل السفر إلى الجابون، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، وجلس معي، ويشهد على ذلك محمد عبد الشافي، لاعب نادي أهلي جدة".

وأردف " الوكيل تحدث مع كابتن سيد عبد الحفيظ وعرض 700 ألف دولار، لم يكن عرضًا وهميًا إطلاقًا، لا أعلم سبب تصريح مدير الكرة بالفريق أنه عرضًا وهميًا".

وأكد فتحي "الوكيل السعودي جلس مع عصام سراج، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي واستفسر عن طلبات إدارة النادي من أجل تسير الأمور".

وأضاف "كابتن سيد لما كلمني قالي هما خلاص جابوا لاعب تاني.. طب مهو أكيد هيجيبوا لاعب تاني أي نادي بيدور في كذا مكان".

واختتم فتحي "رجعت للنادي الأهلي بعد رحلتي في قطر وأنا سايب فلوس واتقالي زي مامشيت ببلاش ترجع ببلاش، ومعترضتش نهائي".

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التحرير

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