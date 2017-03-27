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رومانيولي: أنا وروجاني لا نحاول أن نكون بيستا وكانافارو

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رومانيولي: أنا وروجاني لا نحاول أن نكون بيستا وكانافارو رومانيولي: أنا وروجاني لا نحاول أن نكون بيستا وكانافارو

التحرير

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أصر مدافع الميلان أليسيو رومانيولي على أنه هو وزميله في الإيطالي دانيال روجاني مدافع يوفنتوس، لا يحاولان أن يكونا نيستا وكانافارو، فلكل لاعب أسلوبه الخاص.

ومن المتوقع أ يكون الثنائي الإيطالي محور دفاع المنتخب الإيطالي في السنوات القادمة بعد أداء كل منهما مع ناديه هذا الموسم، كما من المتوقع أن يبدأ المدافعان جنبا إلى جنب في ودية الأزوري أمام هولندا ليلة الثلاثاء المقبل.

وقد حرمت الإصابة نيستا من فرصة المشاركة بجانب كانافارو خلال المباراة النهائية لكأس العالم 2006، لكنهم أقاموا شراكة قوية طوال البطولة، وعلى الرغم من اعتراف رومانيولي بأن نيستا هو معبوده، إلا أنه يحاول أن يصنع اسمه الخاص.

وقال رومانيولي لموقع "فوتبول إيطاليا": أنا أليسيو، هو دانيال، كل واحد منا هو نفسه، على الرغم من أن مثلي الأعلى هو نيستا.

وظهر رومانيولي بأداء متميز مع الميلان في هذا الموسم، وهو أحد أعمدة ميلان الأساسية في الوقت الحالي، بينما يصارع روجاني على حجز مكانه في تشكيلة اليوفي في وجود كيليني وبونوتشي وبارزالي وبنعطية.

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التحرير

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