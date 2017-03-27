10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظام التأمين الصحي "أوباما كير" سينهار، وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصفه لألمانيا بالفاشية، وطالبت وزيرة الداخلية البريطانية شركة "واتس آب" أن تسمح للاستخبارات بالوصول إلى رسائلها، وذكر وزير الدفاع الأمريكي أن طائرة بدون طيار قتلت قيادي بـ"القاعدة" في أفغانستان.

1- ترامب: "أوباما كير" سينهار وسنبني نظامًا صحيًا رائعًا من أجل الشعب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 24 مارس 2017 (أ ف ب)

عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهجوم على نظام الرعاية الصحية "أوباما كير" بعد الهزيمة المدوية لمشروعه الذي يهدف لتغيير النظام الصحي، مضيفًا: "أوباما كير سينهار وسنتجمع لنبني معًا قانون ضمان صحي رائع من أجل الشعب"، لكنه لم يحدد أي جدول زمني لذلك.

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2- أردوغان مجددًا هجومه على ألمانيا: "أنتم فاشيون"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر انتخابي بإسطنبول الأحد (أ ف ب)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا مجددًا بالفاشية في إشارة إلى سلسلة جرائم قتل كانت خلية "إن إس يو" النازية ارتكبتها في مدينة ميونخ، وأضاف موجهًا خطابه لألمانيا: "أنتم لم تكشفوا ملابسات ذلك حتى الآن. أنتم فاشيون".

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3- مسؤول استخباراتي أمريكي: عجزنا عن ردع روسيا ''مشكلة ملحة''

ريتشارد ليدجت، نائب مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية - أرشيفية

قال ريتشارد ليدجت، نائب مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية، أن عجز الحكومة الأمريكية عن ردع روسيا عن التدخل في العملية الديمقراطية وإيقاف تدخلهم في انتخابات الولايات المتحدة وأوروبا، أصبحت مشكلة ملحة.

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4- وزير الخارجية البريطاني: فشل شركات الإنترنت في منع المواقع الجهادية "مثير للاشمئزاز"

وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 23 مارس 2017 (أ ف ب)

هاجم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون شركة جوجل وشركات الانترنت الأخرى، بسبب فشلها في منع وإزالة المواقع الجهادية على الإنترنت، مضيفًا: "إنه فشل مثير للاشمئزاز". ودعا تلك الشركات إلى إظهار المزيد من "المسؤولية المجتمعية".

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5- وزير الدفاع الأمريكي: طائرة بدون طيار قتلت قيادي بـ"القاعدة" في أفغانستان

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس بمجلس الشيوخ في 22 مارس 2017 (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن قاري ياسين القيادي الكبير في تنظيم "القاعدة" قُتل في 19 مارس الجاري بغارة شنتها في أفغانستان طائرة أمريكية بلا طيار.

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6- رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا: ترامب يرسم صورة أكثر سوءًا للواقع

جورج ماسن رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا - أرشيفية

انتقد جورج ماسن، رئيس الاستخبارات الداخلية بألمانيا، السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة تلك التي تتعلق بالهجرة والقضايا الأمنية، مضيفًا: "ترامب يرسم صورة أكثر سوءًا للواقع".

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7- وزيرة الداخلية البريطانية: "واتس آب" يجب أن تسمح للاستخبارات بالوصول إلى رسائلها

وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد أثناء زيارة لباكستان في 21 مارس 2017 (أ ف ب)

طالبت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد، شركات الرسائل المشفرة مثل "واتس آب" بأن تسمح لأجهزة الاستخبارات بالوصول إلى منصاتها، وسط تقارير تتحدث عن أن مهاجم ويستمنستر، خالد مسعود، استخدم "واتس آب" قبل دقائق من هجومه على البرلمان البريطاني.

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8- نائب رئيس الحكومة اليمنية: التحالف العربي جاء لإنقاذ الشعب من الحوثيين

عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة اليمنية - أرشيفية

قال عبدالملك المخلافي، نائب رئيس الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، إن قوات التحالف العربي جاءت لإنقاذ الشعب اليمني من الحوثيين واستعادة الدولة منهم.

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9- سفير فلسطين لدى روسيا: محمود عباس يزور موسكو في مايو المقبل

السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل - أرشيفية

قال السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يخطط لزيارة العاصمة الروسية موسكو في 11 مايو المقبل.

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10- نائب وزير الخارجية الكويتي: الحوار الخليجي الإيراني يدعو للتفاؤل

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله - أرشيفية

رحب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله بانطلاق الحوار الإيراني الخليجي بعد جهود عدة وزيارات متبادلة بين الجانبين، مشيرًا إلى أن هذا الحوار يدعو للتفاؤل.

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