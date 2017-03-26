فيديو| إيمان الحصري تبكي على الهواء بسبب «شهيد جبل الحلال»

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دخلت الإعلامية إيمان الحصري، مساء الأحد، في نوبة بكاء على الهواء، بعد عرض مشاهد وصور من جنازة الشهيد المقدم أحمد صلاح مالك الدشاش، 37 سنة، الضابط بالقوات المسلحة، من منطقة قلين المحطة بمدينة قلين بكفر الشيخ، في أثناء مشاركته في عملية مداهمة جبل الحلال بسيناء، لاستهداف بؤر إرهابية.

وقالت والدة الشهيد، خلال تصريحات لبرنامج «مساء DMC»، عبر فضائية «DMC»، إنها قدمت نجلها سابق الذكر، ونجلها الأخر إسلام مالك، فداءً لمصر، مضيفةً: «مليش غير طلب واحد أني أقابل الرئيس السيسي لأني بحبه أوي».

ومن جانبها علّقت الحصري باكيةً: «أولادك شهداء يا أمي، وفي الجنة إن شاء الله».

يشار إلى أن أهالي مركز ومدينة قلين، استقبلوا جثمان الشهيد، قادمًا من سيناء، ليواري جثمانه الثرى بمقابر أسرته، بعد إقامة جنازة شعبية يتقدمها اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والمستشار العسكري للمحافظة العميد سامح الجنوب.