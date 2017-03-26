صور| ازدحام مروري ببنها يوميا.. والمحافظة: حل الأزمة 25 أبريل

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حالة من الاختناق المرورى تشهدها شوارع بنها عاصمة القليوبية يوميا بسبب التحويلات المرورية الناتجة عن تنفيذ مشروع نفق الإشارة ببنها التى تسير الأعمال فيه بسرعة السلحفاء فى عهد 4 محافظين برغم عهود كل محافظ منهم بقرب افتتاحه، إضافة إلى فشل الكوبريين العلويين اللذين أقيما بمنطقة الرياح التوفيقي فى فك أزمة المرور الخانقة بالمدينة بسبب وجود أخطاء فنية تتمثل في عدم ربطهما ببعض رغم أنهما تكلفا الملايين.

قال أشرف أمام أحد أهالي قرية بطا ببنها، إننا نعاني الأمرين يوميا في أثناء مرورنا بشارع النادي الرياضي ومعهد الخدمة الاجتماعية ومنطقة الفلل بسبب كثرة الفوضى والعشوائية وتداخل اتجاهات الشوارع والسيارت بعضها مع البعض بسبب تأخر افتتاح نفق الإشارة، الذي تحدد له أكثر من موعد للانتهاء من أعماله، علاوة على تغيير اتجاهاته ومرور السيارت من فوقه أكثر من مرة، الأمر الذى سبب "جلطة مرورية" تشهدها المدينة يوميا.

وأضاف محمد نعمان من بنها أن الكباري التى تم إنشاؤها في العاصمة لحل أزمة المرور لم تحرك ساكنا ولم تقض على الأزمة بسبب عدم ربطها ببعض ونتج عن إنشائها استغلال البائعين بإقامة زرائب وحظائر وأسواق عشوائية أسفلها.

وتابع الحاج سيد يوسف أحد تجار سوق الجملة، أن السيارت المقبلة إلى سوق الجملة تعاني الأمرين بسبب الاختناقات المرورية التي تشهدها المدينة يوميا، مضيفا أن الفكرة في إنشاء كباري الرياح التوفيقي هو تسهيل الخروج والدخول من وإلى المدينة بعيدا عن الزحام والباعة الجائلين لكن بسبب ربط الكوبريين لم تنته تلك الأزمة وتسير السيارات على الكبارى في عكس الاتجاه في ظل غياب المرور.

كامل السيد أمين حزب التجمع ببنها قال إن تأخر أعمال إنشاءات نفق المحافظة بميدان الإشارة في بنها تسببت في حالة من الاختناق المرورى والزحام الشديد الذى يشهده طريق المنوفية بنها كفر الجزار والتى ينتج عنه تكدس مرورى يوميا بشارع وكوبرى كفر الجزار حيث ينتظر المواطنون والموظفون وطلاب المدارس والجامعات أوقاتا طويلة داخل سيارتهم حتى يصلوا إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم وسط غياب تام لرجال المرور إضافة إلى الزحام المروي الذي يشهده شارع فريدا ندا أمام مستشفى الجامعة ببنها.

من ناحيته، أكد المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية أن نفق الإشارة سوف يتم افتتاحه رسميا فى الخامس والعشرين من شهر أبريل المقبل.

وأضاف أنه تمت الاستعانة بخبير الطرق العالمى المهندس أسامة عقيل لوضع حلول خاصة بمشكلة الزحام المرورى بالعاصمة بنها ووضع مخطط لربط كبارى بنها على الرياح التوفيقى بما يؤدى إلى إنهاء أزمة المرور فى هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه تم البدء فى توسعة طريق النادى الرياضي ومعهد الخدمه ووضع مخطات جديدة لإنهاء أزمة المرور بالمدينة.

أضاف العميد محمد درويش مدير الإداره العامة لمرور القليوبية، إن ضباط المرور ببنها يقومون بحملات مروريه يوميا لتسييير وتسهيل حركة المرور داخل العاصمة علاوة على عمل حملات أعلى كبارى المدينة ويتم ضبط وتحرير العديد من مخالفات السير عكس الاتجاه والوقوف فى الممنوع بالشوارع الرئيسية كشارع فريد ندا ومعهد الخدمة كورنيش النيل.