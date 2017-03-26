صور| وفد من الأزهر يزور «المهيدات» لإخماد نار الفتنة

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زار وفد من مشيخة الأزهر، اليوم الأحد، قرية المهيدات التابعة لمجلس قروي العديسات بمركز الطود شرق الأقصر، لتهدئة الأزمة التي شهدتها القرية خلال الأيام الماضية وما زالت مستمرة، بتوجيهات من الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأقصر.

وقال الشيخ محمد أبو الوفا، رئيس قسم المساجد بإدارة أوقاف الطود، وإمام مسجد محمد البستاني بقرية المهيدات، إن زيارة الوفد استهدفت توجيه الوعظ والنصيحة للشباب بنبذ العصبية القبلية والتي نهت عنها وسطية الدين الإسلامي، وتوجيه كبار القرية للتواصل مع الشباب لإخماد الفتنة.

وألقى الوفد بعض الوعائظ الدينية وتوضيح حقيقة وسطية الدين الإسلامي، وذلك من خلال عدة لقاءات عقدها الوفد الأزهري بعدة مساجد بالقرية داخل القرية، بالإضافة إلى جولة ميدانية أجراها الوفد للقاء الشباب.

وضم الوفد الشيخ أحمد طايع مدير ادارة الوعظ بالأزهر بمحافظة الأقصر، وعدد من الوعاظ بمنطقة الأزهر بالأقصر، يرافقهم جاءت جولة الوفد بحضور اللواء عصام الحملي مدير الأمن و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكانت شهد قرية المهيدات خلال الأيام الماضية، وقفات احتجاجية لعدد من الأهالي، بسبب ما أشيع عن اعتناق فتاة مسيحية الإسلام، وقيام أسرتها بتعذيبها واخفائها، الأمر الذي نفته الأسرة معللة اختفائها تخوفا من التجمهر الذي حدث لقيام بعض التيارات بالفتنة بين المسلين والأقباط داخل القرية.