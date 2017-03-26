بعد احتراق رضيعة داخلها.. غلق حضّانة مستشفى خاص ببني سويف

بني سويف ـ أحمد كامل:

أصدر وكيل وزارة الصحة في بني سويف، الدكتور عبد الناصر حميدة، قرارًا بغلق حضّانة مستشفى خاص في مدينة بني سويف، استجابة لتوصية تقرير لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية الذي أثبت وجود مخالفات بالحضّانة المذكورة، أدت إلى تعرض رضيعة للاحتراق.

وأوضح حميدة أن المديرية فتحت تحقيقًا موسعًا فيما تعرض له طفلة حديثة الولادة من حروق نتجت أثناء وضعها على جهاز تدفئة داخل حضّانة المستشفى الخاص، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن تنفيذ قرار الغلق يأتي بعد خروج جميع الحالات المحتجزة داخل الحضّانة.

وكان مستشفى بني سويف العام استقبل ربة منزل وبرفقتها رضيعة حديثة الولادة بها حروق شديدة في أنحاء مترفقة من الجسد، وتم إيداعها قسم الحروق بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن والدة الرضيعة أودعت طفلتها داخل حضّانة مستشفى خاص بمدينة بني سويف، وضعت داخله على جهاز تدفئة "سيرفو" إلا أن قدم الجهاز وعدم تواجد طبيب داخل الحضّانة، وتواجد ممرضة غير مدربة، تسبب في إصابة الرضيعة بحروق، وخاصة وأن الجهاز غير مؤهل للفصل الأوتوماتيكي.​