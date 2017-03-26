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مستشفى طنطا التعليمي ينجح في استئصال ورم بكبد سيدة يمنية

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مستشفى طنطا التعليمي ينجح في استئصال ورم بكبد سيدة يمنية مستشفى طنطا التعليمي ينجح في استئصال ورم بكبد سيدة يمنية

مصراوي Masrawy

مستشفى طنطا التعليمي

طنطا - أ ش أ: 

قال الدكتور جمال موسى رئيس أقسام جراحة الكبد ورئيس وحدة زراعة الكبد ومدير عام مستشفى طنطا التعليمى العالمى إن فريقا طبيا بمستشفى طنطا التعليمى نجح فى إجراء عملية جراحية لسيدة يمنية تبلغ من العمر 65 عاما ، تدعى "و.ع.خ".

وأشار إلى أن هذه السيدة من مدينة تعز اليمنية ومقيمة بالمملكة العربية ، وكانت تعاني من آلام حادة وورم بالكبد والقناة المرارية والأوردة وتعاني من اصفرار بالجسد والعين وهرش وحكة وتغير في لون البول.

وأضاف موسى أنه تم استئصال الورم والقناة المرارية واستئصال جزء من الأوعية الدموية المتصلة بالكبد ، مؤكدا أن هذه العملية تتعدى فى صعوبتها عمليات زراعة الكبد وأن نجاحها دلالة على نجاح زراعة الكبد بالمستشفى.

وأوضح رئيس الفريق الطبى أن السيدة دخلت غرفة العناية المركزة عقب العملية لمدة 10 أيام تحت الملاحظة المكثفة وتحسنت حالتها وتم إخراجها لإحدى الغرف لتلقى العلاج ، لافتا الى أن حالتها الصحية تتحسن باستمرار.​

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مصراوي Masrawy

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