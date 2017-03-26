سلوفاكيا تطارد إنجلترا.. واسكتلندا تحتفظ بأمالها في الوصول للمونديال

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حقق منتخب سلوفاكيا فوزًا كبيرًا على منتخب مالطة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد، على ملعب ناشيونال ستاديوم، في إطار الجولة الخامسة لحساب المجموعة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

تقدم "سلوفاكيا" في الدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق فلاديمير فايس، قبل أن يدرك منتخب مالطه هدف التعادل في الدقيقة الـ14 من الشوط الأول، وفي الدقيقة الـ41 سجل يان جيرجيوس هدف سلوفاكيا الثاني، وقبل نهاية المباراة سجل اَدم نيمك الهدف الثالث لسلوفاكيا في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل منتخب سلوفاكيا وصافة المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، بينما بقى مالطة في المركز السادس والأخير دون أي رصيد من النقاط.

وفيما استطاع منتخب اسكتلندا الفوز على منتخب سلوفينيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد على ملعب هامبدن بارك، في إطار الجولة الخامسة لحساب المجموعة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

سجل كريس مارتن هدف المباراة الوحيد للمنتخب الاسكتلندي في القيقة الـ88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل سلوفينيا المركز الثالث، بينما يحتل منتخب اسكتلندا المركز الرابع في ترتيب المجموعة السادسة.