أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

سلوفاكيا تطارد إنجلترا.. واسكتلندا تحتفظ بأمالها في الوصول للمونديال

Google+ Print
سلوفاكيا تطارد إنجلترا.. واسكتلندا تحتفظ بأمالها في الوصول للمونديال سلوفاكيا تطارد إنجلترا.. واسكتلندا تحتفظ بأمالها في الوصول للمونديال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

حقق منتخب سلوفاكيا فوزًا كبيرًا على منتخب مالطة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد، على ملعب ناشيونال ستاديوم، في إطار الجولة الخامسة لحساب المجموعة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

تقدم "سلوفاكيا" في الدقيقة الثانية من بداية المباراة عن طريق فلاديمير فايس، قبل أن يدرك منتخب مالطه هدف التعادل في الدقيقة الـ14 من الشوط الأول، وفي الدقيقة الـ41 سجل يان جيرجيوس هدف سلوفاكيا الثاني، وقبل نهاية المباراة سجل اَدم نيمك الهدف الثالث لسلوفاكيا في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل منتخب سلوفاكيا وصافة المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، بينما بقى مالطة في المركز السادس والأخير دون أي رصيد من النقاط.

وفيما استطاع منتخب اسكتلندا الفوز على منتخب سلوفينيا، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد على ملعب هامبدن بارك، في إطار الجولة الخامسة لحساب المجموعة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

سجل كريس مارتن هدف المباراة الوحيد للمنتخب الاسكتلندي في القيقة الـ88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل سلوفينيا المركز الثالث، بينما يحتل منتخب اسكتلندا المركز الرابع في ترتيب المجموعة السادسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي