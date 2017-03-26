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البدري لمتعب:«خرج طاقتك في الملعب مش في الإعلام»

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البدري لمتعب:«خرج طاقتك في الملعب مش في الإعلام» البدري لمتعب:«خرج طاقتك في الملعب مش في الإعلام»

التحرير

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ردًّ حسام البدري، المدير الفني للأهلي، على تصريحات عماد متعب مهاجم الفريق، التي أبدى فيها غضبه من عدم مشاركته أساسيا، وتأكيده أنه سيفكر في الرحيل إذا استمر هذا الوضع.

وقال البدري، في تصريحات لـ"التحرير": "والله يا عم متعب مشاركتك من عدمها بقرار مني، أنا صاحب الرأي في هذا الأمر، وأنا أحدد ذلك بناء على مصلحة الفريق، وإذا ما كانت مشاركتك ستفيده أم لا".

وأضاف البدري:" أنا لن أضحي بمصلحة الفريق من أجل إرضاء أي لاعب مهما كان اسمه"، مختتمًا: "أنصحك يا متعب إنك تخرج الطاقة اللي في داخلك في التدريبات والمباريات، وليس في التصريح للإعلام".

يذكر أن الأهلي أعلن منذ أيام قليلة تجديد تعاقده مع "متعب" لمدة موسم، قبل أن يخرج اللاعب اليوم ويبدي غضبه من استمرار تجاهله وعدم إشراكه في المباريات.

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التحرير

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