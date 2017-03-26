أطاح بمصر من كأس العالم.. قصة أول مدرب أجنبي للزمالك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بدأت رحلة نادي الزمالك في البحث عن المدير الفني الأجنبي المناسب للفريق ، بعد أن أعلن رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور عن رحيل محمد حلمي، ونيته التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويتنافس على تولي مهمة المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك عدة أسماء، أبرزهم الفرنسي ألان جريس والفنلندي سامي هيبيا والبرتغالي أوجوستو إيناسيو.

وتولى تدريب القلعة البيضاء 28 أجنبيا، بعضهم نجح في ترك بصمته وتحقيق البطولات للفريق، وهناك من لم يستطع الفوز بأي لقب مع القافلة البيضاء.

ونستعرض لكم في السطور التالية تاريخ أول مدرب أجنبي يتولى مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك:

جيزا تولدي

ولد جيزا تولدي في 11 فبراير 1909 في مدرينة بودابست، عاصمة المجر، ويعد واحدا من أبرز اللاعبين في تاريخ المجر، بدأ مسيرته كلاعب مع نادي فيرينكفاروسي عام 1927 وحقق معهم 4 بطولات للدوري المجري وثلاث بطولات لكأس المجر وبطولة لكأس أوروبا الوسطى، وبقى معه حتى 1939.

في عام 1939، انتقل لنادي جاما المجري، وظل معهم حتى عام 1941، لكن لم يحصل معهم على أي بطولة لينتقل إلى نادي سيجيد المجري عام 1941، وأيضا لم يحصل معهم على أي بطولة، ليتركهم عام 1942 ويعود لنادية الذي بدأ فيه مسيرته عام 1942، وإستطاع أن يحصد معهم كأس المجر.

ثم انتقل إلى نادي زوغلوي ماديس، ليقضي معهم أخر موسم في مسيرته الأحترافيه 1945-1946.

مسيرته الدولية

مثل تولدي منتخب المجر في 46 مباراة مسجلا 25 هدف في الفتره من 1929 الى 1940 شارك خلالها مع منتخب المجر في بطولة كأس العالم 1934 في إيطاليا حيث خرج من الدور الربع النهائي، وقد سجل هدفين في هذه البطولة، كان الهدفين في مرمى المنتخب المصري، وفي بطولة كأس العالم 1938 في فرنسا حيث احتل المركز الثاني، وكان قد سجل هدف في جزر الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا حاليأ).

ذكرى سيئة للمصريين

تسبب الهدفين الذي سجلهما تولدي في المنتخب المصري في المباراة التي جمعت المنتخبين في كأس العالم 1934 في إيطاليا، بخروج المنتخب المصري من دور ثمن النهائي للبطولة، في المباراة التي فازت بها المجر بأرعة أهداف لهدفين.

مسيرته التدريبية

بدأ جيزا مسيرته التدريبية في فنلندا مع نادي فاسان بالوسيورا، موسم (1949-1950)، حصل على وصافة الدوري 1949، ثم تولى تدريب نادي أودنسه الدنماركي في الفتره من 1950 الى 1955، وحل أيضًا على وصافة الدوري عام 1951، قبل أن يتولى القياده الفنية لفريق أيه جي إف الدنماركي في موسمين 1955 و 1956 وإستطاع أن يحصل معهم على لقب الدوري الدنمركي مرتين وبطولة لكأس الدنمارك.

في 1 يوليو 1956 بدأ مسيرته التدريبية مع نادي الزمالك، وأستمر مع الفارس الأبيض لمدة 338 يوم حتى ترك النادي في 5 يونيو 1957، ولكنه لم يستطع الفوز باي لقب مع القلعة البيضاء.

ثم تولى المجري تدريب منتخب بلجيكا في الفترة من 1957 الى 1958، قادهم في 6 مباريات، فاز في واحده، وتعادل في مبارتين, وتعرض لثلاث هزائم، وفشل في الصعود بالمنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم 1958.

وعاد جيزا مجددًا لتدريب الأندية، مع نادي كيه بيرخيم سبورت البلجيكي في الفترة من 1958 الى 1960، لم يحصل في تلك الفتره على أي بطولة، قبل أن يعود مجددًا لتدريب أيه جي إف الدنماركي في الفتره من 1960 الى 1964، ويعود لحصد البطولات، حيث حصل معهم على بطولة للدوري النمركي وبطولتين لكأس الدنمارك.

توفى جيزا تولدي في 16 أغسطس 1985، بمسقط رأسه في مدينة بودابست.