دراسة صادمة لعشاق الشوكولاتة الساخنة

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حذر الباحثون من أن الشوكولاتة الساخنة تحتوي على الملح مثل مياه البحر بمعدل 16 ضعف ما هو مسموح به.

ذكر خبير التغذية، كاثرين جينر، لصحيفة "التليجراف" البريطانية: "الملح هو القاتل المنسي، ونحن صدمنا لرؤية العديد من مصنعي الأغذية وتجار التجزئة لا يزالون غير قادرين على تحقيق أهداف خفض الملح، على الرغم من أن لديهم سنوات من العمل في هذا المجال".

أضاف جينر: "وجدت النتائج أن معظم الأشخاص يتناولون أكثر من الحد الأقصى الموصى به من الملح من خلال الشوكولاتة الساخنة والذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ما يضع ضغطًا على القلب والشرايين والكلى والدماغ ويؤدي في نهاية المطاف إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية والخرف وأمراض الكلى".

وحلل العلماء 28 نوعًا من المواد الغذائية، إذ دلت نتائج التحليل على أن نسبة الملح في معظمها تفوق ما هو مسموح به.