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أمن القاهرة يداهم "دولاب" لترويج المخدرات بمنشأة ناصر

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أمن القاهرة يداهم "دولاب" لترويج المخدرات بمنشأة ناصر أمن القاهرة يداهم "دولاب" لترويج المخدرات بمنشأة ناصر

مصراوي Masrawy

قوات الأمن بالقاهرة

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

داهمت قوات الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع رجال مكافحة المخدرات "دولاب" لبيع المود المخدرة بمنطقة منشأة ناصر، وألقت القبض على تاجري حشيش.

وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بأن "وليد. م"، 23 عاما، عاطل سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، و"مصطفى. م"، 28 عاما، يزاولان نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمنطقة منشأة ناصر.

أمكن ضبطهما داخل دولاب حشيش اتخذاه وكرا لترويج بالمواد المخدرة، وبحوزتهما ٧ كجم بانجو، وكمية من الحشيش، ومبلغ ٧ آلاف جنيه.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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