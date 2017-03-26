9 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق السخنة

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 9 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق (السويس - السخنة)، نُقلوا إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان مدير أمن السويس، اللواء دكتور مصطفى شحاتة، تلقى إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بالحادث، الذي تبين من المعاينة المبدئية أنه نتج عن السرعة الزائدة، وتجاوز سائق السيارة المسافة المقررة بينه وشاحنة كانت أمامه، اصطدم بها من الخلف، فانحرفت عجلة القيادة في يديه، وانقلب الميكروباص قرب ميناء السخنة.

رفعت إدارة المرور آثار الحادث من الطريق، وتم التحفظ على السائق لحين العرض على النيابة، بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة.​