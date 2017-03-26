مقتل 8 تكفيريين في اشتباكات عنيفة مع الجيش برفح

شمال سيناء - أشرف سويلم:

نفذت القوات المسلحة، اليوم الأحد، عملية مداهمة لإحدى البؤر التكفيرية بمنطقة الإمام علي في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 8 عناصر مسلحة.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن مسلحي البؤرة التكفيرية رصدوا على متن سيارتين يحاولون إقامة كمين لهم بحي الإمام علي، ما تعاملت معه قوة من الجيش بالاشتباك، الذي أسفر عن مقتل العناصر الإرهابية الثمانية، وضبط كميات من الأسلحة والذخيرة، وتدمير السيارتين المستخدمتين في الاشتباكات. ​