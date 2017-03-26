مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في تصادم بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم على طريق (عنيبة - نصر النوبة) بمحافظة أسوان.

وكان مدير أمن أسوان، اللواء مجدي موسى، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر بوقوع تصادم بين جرار زراعي وسيارة أجرة, أسفر مصرع: "محمد خالد سعيد - 16 سنة"، و"فتحية سيد أحمد - 60 سنة"، نُقل جثمانيهما إلى مشرحة نصر النوبة.

كما أصيب في الحادث: "محمد صالح - 17 سنة"، و"طه أحمد طه - 18 سنة"، و"إبراهيم حمدي سعيد - 18 سنة"، و"عبد الله أحمد عبد الدايم - 22 سنة"، و"محمد حمدي محمد - 27 سنة"، و"أيمن عمر علي - 32 سنة"، نُقلوا إلى مستشفى نصر النوبة المركزي لتلقي العلاج.

حرر بالواقعة المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.