نائب وزير الخارجية الكويتي: الحوار الخليجي الإيراني يدعو للتفاؤل

الكويت - (أ ش أ):

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجارالله عن تفاؤله بانطلاق الحوار الإيراني الخليجي بعد جهود عدة وزيارات متبادلة بين الجانبين.

وقال الجارالله ـ في تصريحات للصحفيين، الأحد ، على هامش مشاركته في حفل السفارة البنجلاديشية بالعيد الوطني ـ أن الكويت أطلعت قادة دول مجلس التعاون على فحوى الرسالة التي تسلمتها مؤخرًا من إيران.

وأضاف أنه من المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعًا، الخميس المقبل، على أن يكون موضوع الحوار مع إيران على أجندة الإجتماع، مبينًا أنه سيتبع ذلك خطوات في هذا الإتجاه.

وعن توجه إيران لتوسيع منشآتها النووية في بوشهر، أعرب الجارالله عن قلقه فيما يتعلق بمفاعل بوشهر باعتباره قريبا جدًا من الساحل الكويتي، وقال: "نتمنى بالفعل أن يكون هناك رقابة وإحكام لهذا المفاعل النووي حتى لا يؤثر على المنطقة ومحطيها ، وألا يكون هناك مخاطر حقيقية منه".

وأضاف: "إن أصدقاءنا في إيران يؤكدون أن المفاعل بعملياته المستمرة تحت سيطرتهم، وهناك ضوابط فنية وتكنولوجية دقيقة جدا تتعلق به"، معربًا عن الأمل أن تكون هناك رقابة مستمرة من جهات دولية في مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على المفاعل وتفادي حدوث أي تسرب فيه.