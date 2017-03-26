حظك اليوم برج السرطان الإثنين 27/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تحدث بعض التغيرات في مجال عملك على أمل أن تكون نحو الأفضل



عاطفياً: تتقرب من الحبيب وتنال إعجابه، فيبادلك أجمل المشاعر ويبثك حنانه



صحياً: تمر بظروف صعبة تنعكس سلباً على وضعك الصحي

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads