موسى: الحريري «ابن إمبارح» بيتطاول على رئيس المجلس

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قال الإعلامي أحمد موسى، مساء الأحد، إن المشاجرة التي وقعت داخل البرلمان لا توصف إلا بالمهزلة، لافتًا إلى أن هناك بعض النواب يُسيئون لهذا البرلمان و«مش عايزين يجيبوها البر»، مستكملًا: «طنطاوي عايز يضرب الحسيني، والحريري بيتطاول على رئيس المجلس.. يا جماعة أنتوا في برلمان مش سيرك قومي».

وعرض موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، لقطات من داخل مجلس النواب لـ«الخناقة»، معلّقًا: «الدكتور علي عبد العال بيكلم هيثم الحريري في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، يقوم هيثم ابن امبارح يرد ويقوله أنت مابتعرفش حاجة في اللائحة، رئيس المجلس رد وقاله أنا خرجت 40 دفعة حقوق منهم دلوقتي قضاة محترمين.. متخيلين مدى الاستهانة بالدكتور علي؟».

تابع: «هيثم ابن أبو العز الحريري عامل فيها اللي ماجبتوش ولادة، يا عم ماتعملنا حاجة مفيدة في المجلس، ده أنت معملتش أي حاجة من يوم ما دخلته غير خناقات وفرض عضلات؟ فين الأدب؟ أرجو أن يكون هناك وقفة، لأن ده يُسيء للمجلس بالكامل».