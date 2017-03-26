نادي القضاة يقدم مقترح بتعديل قانون السلطة القضائية

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أعلن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قربه من الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية، سيتقدم به عبر القنوات الشرعية، مؤكدًا أنه ليس افتئاتًا على سلطة التشريع، وإنما استعمالا لحقه في التعبير عن إرادة القضاة.



ووفق بيان، جاء نص المقترح المقدم بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية كالآتي: "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 نواب رئيس المحكمة يرشح مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".

وكان نادى القضاة قد أعلن رفضه للمشروع المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب، وأكد أن قرار مجلس القضاء الأعلى برفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم من مجلس النواب بالإجماع جاء معبرًا عن إرادة جمع قضاة مصر، مؤكداً على إحترام الثوابت القضائية الراسخة والتى هى من صميم استقلال القضاء.

وأضاف البيان، أن نادى القضاة على ثقة تامة من أن مجلس النواب حريص كل الحرص على احترام إرادة القضاة دعماً لاستقلال القضاء.

كان مجلس القضاء الأعلى خلال اجتماعه أكد رفضه بالإجماع لمشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وينص المشروع المقترح بتعديل نصوص المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، على أن يكون اختيار رؤساء الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم.