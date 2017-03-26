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أحمد موسى: حفل مدرسة إيليت «مهزلة أخلاقية»

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أحمد موسى: حفل مدرسة إيليت «مهزلة أخلاقية» أحمد موسى: حفل مدرسة إيليت «مهزلة أخلاقية»

التحرير

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وصف الإعلامي أحمد موسي، الحفل الذي أقيم في مدرسة "إيليت الدولية الثانوية"، بالتجمع الخامس، بـ"المهزلة الأخلاقية"، مشدّدًا على أن ضميره الإعلامي لا يسمح له بعرض الفيديوهات الحقيقية للحفل، مستكملًا: "إحنا غطينا الفيديوهات والصور الأول قبل ما تتعرض، حاولنا نستر البنات دي بس".

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»: «أنا ذُهلت لما شوفت حفلة زي دي في ، إقامة حفلة بالشكل ده يبقى إحنا مش في مصر، نحن نعيش في مجتمع محافظ، وما حدث في المدرسة لا يليق بالطلاب ولا بالمدرسة ولا الطلاب أولياء الأمور».

وناشد موسى، وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بمراقبة هذه المدارس، ومعرفة تفاصيل الحفل، والوقوف على أسباب التعاقد مع فرقة غربية بملابس خليعة لتقديم الحفل، متابعًا: "شوية احترام يا جماعة، إحنا مصريين في الأخر".

وأثار حفل تخرج دفعة جديدة بمدرسة "إيليت الدولية الثانوية - The International School of Elite"، والتي تقع في شارع التسعين بالتجمع الخامس، جدلًا واسعًا عبر الشبكات الاجتماعية.

ونشرت صفحة "The Night Out”، عبر "فيسبوك"، مجموعة من صور الحفل، والتي جاءت على غرار حفلات تخرج طلاب الخارج، حيث تواجدت راقصات "strippers” أو "التعري"، فضلًا عن ملابس الطالبات المتحررة للغاية.

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التحرير

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