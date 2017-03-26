وزير التعليم العالي: منح مجانية بالجامعات الخاصة لأبناء الشهداء

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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الأحد، إن الوزارة تحركت على الفور بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بأسر الشهداء؛ إعمالًا لنصوص الدستور، الذي ينص على تكريم الشهداء وذويّهم.

أضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الوزارة تتواصل مع العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة؛ لتقديم المنح التعليمية المجانية لأبناء الشهداء على مستوى المحافظات.

وأوضح الوزير، أن نفقات تعليم أبناء الشهداء في جميع مراحل التعليم العالي ستكون علي نفقات الدولة.