«اقتصادية» البرلمان توافق على قرض صندوق النقد الدولي

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وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولي، بحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية.

ونفى الوزير تجاهل الحكومة للبرلمان، قبل الموافقة على القرض، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقبل بأي إملاءات أو شروط، وأن الموافقة على القرض من جانب الصندوق؛ لثقتهم في السوق الاستثماري المصري.

يذكر أن لجنة الشئون التشريعية سبق لها الموافقة على الاتفاقية من حيث النواحى الدستورية، ومن ثم يتبقى عرضها على الجلسة العامة لإقراره بشكل نهائى.