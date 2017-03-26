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حظك اليوم برج الثور الإثنين 27/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الثور الإثنين 27/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الإثنين 27/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: يقترب مركور من أورانوس ما قد يحمل بعض الأخبار المالية الجيدة وغير المتوقعة، ويجعلك مقبلاً على الحياة أفضل من السابق

عاطفياً: أنت تُشرقُ من دون توقّف، هناك مكان لكُلّ شيء وكُلّ شيء في مكانه؛ إنه إحساس جميل هذا اليوم

صحياً: ساعد أصدقاءك على تخطي أزماتهم كي تنعم بالكثير من الحرية في طلب معونتهم لاحقاً

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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