أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. التحرير

بالصور|«كانت تزن 800 جرام»..تحسن حالة طفلة ولدت مبكرًا

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سلط موقع "ديلى ميل" البريطاني الضوء على إحدى حالات الولادة النادرة والمتمثلة في الطفلة "بيتون كير" والتي ولدت في الأسبوع الـ24 وكان وزنها 800 جرام فقط.

صارعت "بيتون كير" من أجل الحياة بعد ولادتها عبر التلقيح الصناعي، وتم الاحتفاظ بها في "كيس ساندوتش" لحماية بشرتها الحساسة.

اضطر والديها "بيكي" و"ستيفن كير" إلى مشاهدة ابنتهما الصغيرة بينما تكافح للبقاء على قيد الحياة في مستشفى شيفيلد، جنوب يوركشاير بانجلترا، والآن تتحسن حالة "بيتون" يومًا بعد يوم وبلغت 9 شهور من عمرها. 

بيكي، 27 عامًا، وستيفن، 29 عامًا، حاولا لمدة 7 سنوات الإنجاب بشكل طبيعي قبل أن تصبح بيكي حاملًا بواسطة التلقيح الصناعي.

في حديثها عن محنتهما تحكي "بيكي": "لقد حذرني الأطباء من أن 60% من الأطفال ممن ولدوا في الأسبوع الـ24 يبقون على قيد الحياة فقط خلال الشهر الأول".

وأضافت: "يقولون أنها قد تواجه مشكلات عندما تكون أكبر سنًا، ويمكن أن تعاني من الشلل الدماغي، لكن حتى الآن لم تكن هناك أي علامات على ذلك".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي