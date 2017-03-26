بالصور|«كانت تزن 800 جرام»..تحسن حالة طفلة ولدت مبكرًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سلط موقع "ديلى ميل" البريطاني الضوء على إحدى حالات الولادة النادرة والمتمثلة في الطفلة "بيتون كير" والتي ولدت في الأسبوع الـ24 وكان وزنها 800 جرام فقط.

صارعت "بيتون كير" من أجل الحياة بعد ولادتها عبر التلقيح الصناعي، وتم الاحتفاظ بها في "كيس ساندوتش" لحماية بشرتها الحساسة.

اضطر والديها "بيكي" و"ستيفن كير" إلى مشاهدة ابنتهما الصغيرة بينما تكافح للبقاء على قيد الحياة في مستشفى شيفيلد، جنوب يوركشاير بانجلترا، والآن تتحسن حالة "بيتون" يومًا بعد يوم وبلغت 9 شهور من عمرها.

بيكي، 27 عامًا، وستيفن، 29 عامًا، حاولا لمدة 7 سنوات الإنجاب بشكل طبيعي قبل أن تصبح بيكي حاملًا بواسطة التلقيح الصناعي.

في حديثها عن محنتهما تحكي "بيكي": "لقد حذرني الأطباء من أن 60% من الأطفال ممن ولدوا في الأسبوع الـ24 يبقون على قيد الحياة فقط خلال الشهر الأول".

وأضافت: "يقولون أنها قد تواجه مشكلات عندما تكون أكبر سنًا، ويمكن أن تعاني من الشلل الدماغي، لكن حتى الآن لم تكن هناك أي علامات على ذلك".