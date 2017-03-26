أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

كوبر يوضح موقف باسم مرسي من الانضمام للمنتخب

Google+ Print
كوبر يوضح موقف باسم مرسي من الانضمام للمنتخب كوبر يوضح موقف باسم مرسي من الانضمام للمنتخب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، إن باب الانضمام للمنتخب مفتوح أمام باسم مرسى، مهاجم  الزمالك، بشرط تألقه مع ناديه قائلاً: "ليس هناك مشكلة شخصية مع أحد اللاعبين ولا أغلق الباب أمام أحد، فالأهم مصلحة منتخب ".

وأكد كوبر فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "خاص مع سيف" عبر قناة "On Sport" مع الإعلامى سيف زاهر، أن مستوى اللاعبين فقط يحكم اختياراته، مؤكداً أن الاتحاد المصرى لكرة القدم يقدم له كل الدعم والمساندة للمنتخب.

وأشار كوبر إلى المعسكر الحالى فرصة لرؤية الوجوه الجديد فى ودية توجو قبل مواجهة تونس، فى تصفيات أمم أفريقيا 2019، مضيفاً أن بطولة الأمم الأفريقية بالجابون رفعت سقف الطموحات فى المرحلة المقبلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر