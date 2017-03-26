مفاجأة في تحقيقات ''اغتصاب طالبة الهرم''.. الفتاة تغير أقوالها: ''كان برضايا''

حصل "مصراوي" على نص التحقيقات في القضية الشهيرة بـ"اغتصاب فتاة الهرم"، وهي الواقعة التي جرت مطلع الشهر الجاري، وادعت فيها طالبة بالمرحلة الثانوية "ن" (17 عاماً) تعرضها للاغتصاب على يد 8 أشخاص داخل جراج، بتحريض من صديقتها "ح" التي سرقت "كارت ميمورى" يحتوى على صور خاصة بها وسلمتها للمتهمين لاستدراجها.

وكشفت أوراق التحقيق عن مفاجأة غيرت مسار القضية، بعدما عدلت نورهان "المجني عليها" عن أقوالها أمام النيابة العامة في محضر رقم 89 لسنة 2017، وأكدت أنها لم تتعرض للاغتصاب، وأنها ذهبت إلى المتهمين بمحض إرادتها لارتباطها مع أحدهم بعلاقة غير شرعية، ومارست الرذيلة معه بموافقتها دون إكراهها على ذلك.

وإلى نص التحقيقات:

"فتح المحضر اليوم بتاريخ 12 مارس 2017 الساعة 11 مساء داخل سراي النيابة"

وقال محقق النيابة :"اليوم وأثناء تواجدنا بسراي النيابة عرض علينا المحضر رقم 89 لسنة 2017 أحوال الهرم، والمحرر بمعرفة النقيب أحمد سعد رئيس التحقيقات المؤرخ 9 مارس 2017 الساعة 9 مساءً، والثابت به أنه تنفيذاً لقرار النيابة العامة في القضية رقم 2464 لسنة 2017 جنح الهرم والذي يتضمن استخراج المتهمين "ي."، و"أ"، و"أ"، و"ص"، و"م" و"ه" و"ر" و"م" من محبسهم وإرسالهم إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات حمض منوي من المتهمين ومطابقتها والآثار الناتجة عن العينات المأخوذة من المجني عليها، وكذا الآثار والعينات المأخوذة من الملابس الخاصة بالمجني عليها، والبدء في تنفيذاً لقرار النيابة العامة فقد قمنا باستخراج المتهمين من محبسهم وعرضهم على مصلحة الطب الشرعي، وقد تم أخذ العينات اللازمة، وورد لنا خطابات المصلحة بذلك ثم أُعيد المتهمين إلى محبسهم مرة أخرى بعد عمل اللازم، والمحضر بمرفقاته بعدد 10 ورقات أشرنا عليها.

وعليه أُقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتي:"يستعجل تنفيذ سابق قراراتنا".

محضر آخر

فتح المحضر اليوم بتاريخ 12 مارس 2017 الساعة 12 مساء بسرايا النيابة حيث تبين لنا تواجد المجني عليها (ن) خارج غرفة التحقيق برفقة والدها ، وحضرت معها محامية تدعى إيمان وشرعنا في سؤال المدني عليها بالآتي فأجابت

ما اسمك؟

اسمي "ن"

ثم حلفت اليمين

س: وما مناسبة حضوريك لسرايا النيابة اليوم؟

ج: أنا جاية أضيف أقوال جديدة.

وما هي تلك الأقوال التي ترغبين في إضافتها؟

أنا جاية أقول إن كارت الميموري اللي أنا اتهمت المدعوة "ح" بسرقته أنا لقيته عندي في البيت، وعايزة أقول كمان إن أنا بعد لما خرجت من المدرسة قابلت اللي اسمه "أ" وهو ضربني ونام معايا برضايا وهو بس اللي نام معايا، وباقي المتهمين محدش منهم نام معايا ولا عمل معايا حاجة.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج : الكلام ده حصل يوم السبت 4 مارس 2017 الساعة 12 ظهراً في الجراج اللي في كفر الجبل.

س : وما سبب تواجدك بالمكان والزمان سالف الذكر؟

ج: انا كنت رايحة أقابل "أ" ولما روحت الجراج نام معايا وكان برضايا.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: أنا أول لما روحت كان معي "أ" ولما نام معي برضاي وخلصت، أصحابه جم وأنا شديت معاهم وضربوني.

س : وما سبب اتهامك لباقي المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في 5 مارس 2017 وكذا في تحقيقات النيابة العامة؟

ج: المباحث هي اللي قالتلي اقول كده.

س: وهل قامت المتهمة "ح" بسرقة الهاتف المحمول وكارت ذاكرة الخاص بك وكذا استدراجك حتى يقوم باقي المتهمين بمواقعتك جنسياً؟

ج: أنا لقيت التليفون وكارت الذاكرة عندي في البيت، وهي لم تستدرجني ولا حاجه.

س: ولماذا إذاً أخذتي باتهامها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة؟

ج: هي المباحث اللي قالتلي أقول كده.

س: وهل قام "ي" و"م" و"أ" و"ش" و"ه" و"ر" و"م" بخطفك ومواقعتك جنسياً دون رضاكي؟

ج: لا الكلام ده محصلش هو "أح" بس .

س: لماذا إذاً قمتي باتهامهم بقيامهم بتلك الأفعال بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة .

ج: أنا كنت رايحة اعمل لهم محضر بالضرب بس.

س: وهل تتهمي أياً من سالفي الذكر بتلك التهم؟

ج: أنا مش باتهم بأي حاجه غي أنهم ضربوني بس ومش باتهم حبيبة بحاجه ومحدش نام معايا غير "أ"، وكان برضايا ومش بتهمه بحاجه.

س: ومن هو محدث إصابتك الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق؟

ج: "أ" هو اللي ضربني وأحدث إصابتي بس انا مش بتهمه بحاجة وأنا خلاص تصالحت.

س: ما قولك فيما جاء بتحريات التي أجراها النقيب هاني في 73 مارس 2017 الساعة 9 مساء حيث ورد قيام المتهمة "ح" باستدراجك وبقية المتهمين حتى يقومون بخطفك واستدراجك ومواقعتك دون رضاك؟

ج: لا أنا مش بتهم "ح" بحاجة، ومحدش من المتهمين نام معي، ولا ضربني وهو "أ" بس اللي نام معي، بس انا خلاص مش بتهمه بحاجه ومش باتهم أي حد بأي حاجه.

س: وهل ثمة علاقة بينك أو خلافات بينك وبين النقيب هاني؟

ج: لا أنا معرفوش .

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا.

وتمت أقوالها ووقعت عليها.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم جدد حبس المتهمين الـ9، وهم الشباب الـ8 والطالبة "ح"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم باغتصاب طالبة بمساعدة صديقتها – المتهمة- داخل جراج بكفر الجبل فى الهرم.

شبكةعيونالإخبارية

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