قائمة الأطعمة الممنوعة لمرضى فيروس روتا.. والأكلات المسموحة

قال الدكتور مؤمن سعد طبيب الأطفال عن بعض الأغذية والمشروبات الممنوعة أثناء إصابة الطفل بفيروس روتا وهى:
1- الدهون والزيوت خاصة البطاطس المعبأة.
2- العصير المعلب بجميع أنواعه
3- المشروبات الغازية
4- السكريات " يسمح باستخدام سكر النبات"
5- جميع الحلوى " الكيك والشيكولاتة"
6- الكوسة.
وأضاف طبيب الأطفال لـ"فيتو"، أن هناك بعض الأطعمة يجب تناولها أثناء فترة المرض وهى:
1-الرضاعة الطبيعية والصناعية
2-ماء الأرز أو البليلة " مع إضافة قليل من الملح لماء الارز ".
3-البطاطس المسلوقة مع إضافة الملح.
4-الزبادي أو اللبن الرايب مع إضافة قليل من الماء والملح إلى الزبادي.
5-عصير الفاكهة الطازجة بدون سكر خصوصا عصير التفاح
6- أرز بالشربة أو لسان عصفور
7- بسكوت شاى.
8- تفاح أو جزر.
9-المهلبية بدون سكر.
المصدر : فيتوإعلان - Ads إعلان - Ads