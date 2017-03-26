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قائمة الأطعمة الممنوعة لمرضى فيروس روتا.. والأكلات المسموحة

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قائمة الأطعمة الممنوعة لمرضى فيروس روتا.. والأكلات المسموحة قائمة الأطعمة الممنوعة لمرضى فيروس روتا.. والأكلات المسموحة
قال الدكتور مؤمن سعد طبيب الأطفال عن بعض الأغذية والمشروبات الممنوعة أثناء إصابة الطفل بفيروس روتا وهى:
1- والزيوت خاصة البطاطس المعبأة.
2- العصير المعلب بجميع أنواعه
3- المشروبات الغازية
4- السكريات " يسمح باستخدام سكر النبات"
5- جميع الحلوى " الكيك والشيكولاتة"
6- الكوسة.
 
وأضاف طبيب الأطفال لـ"فيتو"، أن هناك بعض الأطعمة يجب تناولها أثناء فترة المرض وهى:
 
1-الرضاعة الطبيعية والصناعية 
2-ماء الأرز أو البليلة " مع إضافة قليل من الملح لماء الارز ".
3-البطاطس المسلوقة مع إضافة الملح.
4-الزبادي أو اللبن الرايب مع إضافة قليل من الماء والملح إلى الزبادي.
5-عصير الفاكهة الطازجة بدون سكر خصوصا عصير التفاح 
6- أرز بالشربة أو لسان عصفور 
7- بسكوت شاى.
8- تفاح أو جزر.
9-المهلبية بدون سكر.
 
المصدر : فيتو

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