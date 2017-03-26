قائمة الأطعمة الممنوعة لمرضى فيروس روتا.. والأكلات المسموحة

قال الدكتور مؤمن سعد طبيب الأطفال عن بعض الأغذية والمشروبات الممنوعة أثناء إصابة الطفل بفيروس روتا وهى:

1- الدهون والزيوت خاصة البطاطس المعبأة.

2- العصير المعلب بجميع أنواعه

3- المشروبات الغازية

4- السكريات " يسمح باستخدام سكر النبات"

5- جميع الحلوى " الكيك والشيكولاتة"

6- الكوسة.

وأضاف طبيب الأطفال لـ"فيتو"، أن هناك بعض الأطعمة يجب تناولها أثناء فترة المرض وهى:

1-الرضاعة الطبيعية والصناعية

2-ماء الأرز أو البليلة " مع إضافة قليل من الملح لماء الارز ".

3-البطاطس المسلوقة مع إضافة الملح.

4-الزبادي أو اللبن الرايب مع إضافة قليل من الماء والملح إلى الزبادي.

5-عصير الفاكهة الطازجة بدون سكر خصوصا عصير التفاح

6- أرز بالشربة أو لسان عصفور

7- بسكوت شاى.

8- تفاح أو جزر.

9-المهلبية بدون سكر.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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