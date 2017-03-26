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رابطة مستوردي اللحوم تتوقع تراجع الأسعار بعد رفع الحظر عن البرازيل

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رابطة مستوردي اللحوم تتوقع تراجع الأسعار بعد رفع الحظر عن البرازيل رابطة مستوردي اللحوم تتوقع تراجع الأسعار بعد رفع الحظر عن البرازيل

توقع علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي اللحوم والمواد الغذائية المجمدة، أن تنخفض اللحوم في خلال الفترة المقبلة بعد قرار وزارة الزراعة باستئناف استيراد اللحوم من البرازيل.

وقال رضوان لمصراوي "الشركات البرازيلية ستخفض أسعارها للرواج ومصالحة الأسواق العالمية.. لا يمكن توقع نسبة الانخفاض حاليًا.. على الأقل بعد أسبوع".

وكانت مصر قررت منذ أيام وقف استيراد اللحوم بشكل مؤقت بعد تحقيقات من السلطات البرازيلية في فضيحة اللحوم الفاسدة لدى بعض الموردين هناك.

ولكن الهيئة العامة للخدمات البيطرية قررت أمس، استئناف الاستيراد من البرازيل بالطريقة المعتاة وذلك من المجازر المعاينة والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعد استبعاد المجازر صاحبة الأرقام الكودية (2156) و(270) لحين انتهاء المشكلة والتحقيقات الجارية من قبل السلطات البرازيلية، وإخطار الهيئة بذلك.

 

المصدر : مصراوى

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