أول تعليق من الإفتاء على واقعة اغتصاب ''طفلة البامبرز''

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن اغتصاب الأطفال، "جريمة عظيمة" داخلة في الإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد.



وأضافت دار الإفتاء- في فتوى لها اليوم الأحد- أن المغتصب محارب لله، ويسعى في الأرض بالفساد، وقد جاء الأمر بعقوبة المفسدين أعظم عقوبة؛ قال تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ".



كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مركز شرطة بلقاس، بتلقيه بلاغًا من "نهى. ص. س. أ"، 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بناحية قرية دملاش، تتهم فيه "إبراهيم. م. أ"، 35 سنة، عامل، ومقيم بنفس القرية، بالتعدي جنسيا على طفلتها "جنا"، والتي تبلغ من العمر عامين، والمعروفة إعلاميا بــ"طفلة البامبرز"، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على إثره إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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