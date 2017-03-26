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ضم وزيرة الهجرة إلى عضوية المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية

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ضم وزيرة الهجرة إلى عضوية المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية ضم وزيرة الهجرة إلى عضوية المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية

مصراوي Masrawy

رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل

القاهرة- أ ش أ:

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، قرارًا رقم 732 لسنة 2017 بضم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين بالخارج إلى عضوية المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية الصادر بتشكيلة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 705 لسنة 2014.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا منشور بالجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم رقم 739 لسنة 2017 بأن يضم ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر المشكلة بموجب القرار رقم 192 لسنة 2017.

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