مدبولي: نتوقع زيادة استثمارات مشروع مدينة الشمس عن ٤ مليارات جنيه

كتبت- ندى الخولي:

تصوير- علياء عزت:

قال مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، الأحد، إن حجم استثمارات مشروع مدينة الشمس الذي يقع علي مساحة 139 فدان جنوب مدينة 6 أكتوبر، متوقع أن يزيد عن 4 مليارات جنيه.

وأوضح مدبولي خلال حفل توقيع عقد إدارة أول فندق في المدينة بين إدارة مجموعة فيرمونت وشركة العربية للاستثمار العقاري، أن مدينة الشمس تعتبر عاصمة مصر السياحية في المستقبل، حيث أنها تبعد 3 دقائق عن مطار اسفنكس الجديد غرب القاهرة، وأنها تطل مباشرة على الأهرامات، وأنها اول مشروع سياحي لتنمية هضبة الأهرام، ويبعد موقع مدينة الشمس 4 كم عن المتحف المصري الجديد.

وسبق أن وقّعت وزارة الإسكان عقد مدينة الشمس مع تحالف تقوده مجموعة عربية للاستثمار العقاري، خلال قمة شرم الشيخ الاقتصادية، ويعتبر مشروع مدينة الشمس من أول المشروعات التي دخلت هيئة المجتماعات العمرانية الجديدة شريك فيها كممثل عن الحكومة، بقيمة تعادل قيمة ثمن الأرض، وتحصل الحكومة علي حصتها من خلال وحدات سكنية وإدارية وتجارية من كل مرحلة من مراحل المشروع.

فيما كشف طارق شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة "عربية"، عن المشروع الذي تم توقيعه سيكون أكبر فندق في المنطقة، وسيتكون من 20 طابقا ليكون أعلى برج في غرب القاهرة، وسينتهي المشروع في 2022، وسيتضمن مركز طبي عالمي، وجامعة دولية، وأكبر "مول أوت ليت" في أفريقيا على مساحة 750 ألف م، وثلاث فنادق، سيضيف المشروع ألف غرفة فندقية سياحية فاخرة، و12 ألف وحدة سكنية فاخرة سيتم تسويقها مخليا، وأكبر ساخة في مصر 60 الف م لاستقبال الحفلات العالمية.

وأعلنت "أكور للفنادق"، المجموعة الرائدة في قطاع الضيافة العالمية، اليوم، في مؤتمرها الصحفي، توقيعها اتفاقية مع مجموعة "عربية" الشركة الرائدة في التطوير العمراني وإدارة المشروعات السكنية والسياحية والإدارية والتجارية المتكاملة في مصر والإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تقوم بموجبها بإدارة فندق وريزيدنس فيرمونت بيراميدز والذي من المقرر أن يفتتح بحلول عام ٢٠٢٢.

ويصل هذا الفندق مع باقي مجموعة الفنادق المجموعة بمصر إلى ۳٢ فندق، سواء قيد التشغيل أو الإنشاء.

وأعرب سامي ناصر، الرئيس التنفيذي للعمليات، للعلامات التجارية الفاخرة بمنطقة الشرق الأوسط - أكور للفنادق، عن سروره بالشراكة مع مجموعة "عربية" قائلاً، "نحن سعداء بالإعلان عن إضافة فندق وريزيدنس فيرمونت بيراميدز لمشاريعنا".

كما تحدث فرانك نابلسي، نائب الرئيس الإقليمي ومدير عام فندق فيرمونت نايل سيتي، القاهرة عن تدشين المجموعة لهذا المشروع قائلاً، ”نتطلع إلى أن نكون جزءًا من تطوير البنية التحتية للسياحة بمصر. لقد شهدت المنطقة نموًا إيجابيًا خلال السنوات القليلة الماضية مما زاد من جاذبيتها للعلامات الفندقية العالمية".

يشار إلى أن مدينة الشمس الجديدة تضم أكبر منطقة تجارية في مصر بمساحة تزيد على ٥٧٠٬٠٠٠ متر مربع وتتضمن مول تجاري فاخر وأول أوتلت مول في أفريقيا ومركز طبي عالمي وجامعة دولية ومدرسة دولية متصلين بساحة الشمس، وهي ساحة عملاقة وتعتبر أكبر ساحة شمسية بالشرق الأوسط وأفريقيا. هذا بالإضافة إلى وجود محلات لعلامات تجارية شهيرة وأبراج إدارية وشقق وفيلات حصرية ومدينة ملاهي ثقافية مصرية.​