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مصدر فاتيكاني: لم نستقر بعد على مكان الصلاة العامة للبابا فرنسيس

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مصدر فاتيكاني: لم نستقر بعد على مكان الصلاة العامة للبابا فرنسيس مصدر فاتيكاني: لم نستقر بعد على مكان الصلاة العامة للبابا فرنسيس

مصراوي Masrawy

البابا فرنسيس

القاهرة ـ مصراوي:

علم "مصراوي" من مصدر مقرب من وفد المجلس الفاتيكاني الذي جاء إلى القاهرة الجمعة الماضية لترتيب أماكن زيارة البابا فرنسيس إلى ، إن الوفد لم يستقر حتى الأن على مكان الصلاة العامة المقرر أن يقيمها البابا فرنسيس في مصر، خاصة وأنها تحتاج لمكان يسع ما يزيد عن 15 ألف شخص.

وأضاف المصدر ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث مع الإعلام ـ، أن الوفد يبلغ أعضاؤه 4 أفراد، ويرأسه الأب ماوريتسيو رويدا.

وأكد المصدر، أن الحديث عن الاستقرار على مقر استاد القاهرة هو أمر سابق لأوانه، وأن الكنيسة الكاثوليكية في مصر ستعلن التفاصيل الكاملة للزيارة وبرنامجها في غضون الأيام المقبلة، عبر مؤتمر صحفي تعقده.

ويرأس اللجنة الكاثوليكية المصرية، الأنبا عمانوئيل، مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك.

وكان الوفد قد التقى أمس، مسؤولين في رئاسة الجمهورية ومشيخة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأعلنت الأخيرة تشكيل لجنة مشتركة مع الكنيسة الكاثوليكية في مصر لوضع بروتوكول الزيارة وتفاصيلها، حسبما صرح القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية لمصراوي.

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