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رئيس الوزراء يصدر قرارًا باعتبار أراضي الدولة في مطاي بالمنيا "أثرية"

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رئيس الوزراء يصدر قرارًا باعتبار أراضي الدولة في مطاي بالمنيا "أثرية" رئيس الوزراء يصدر قرارًا باعتبار أراضي الدولة في مطاي بالمنيا "أثرية"

مصراوي Masrawy

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - أ ش أ:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 687 لسنة 2017 قرارًا باعتبار الأراضي المملوكة للدولة الكائنة بناحية الشيخ حسن والصوابطة بمركز مطاي في محافظة المنيا "أراض أثرية".

وتضمن القرار المنشور بالجريدة الرسمية في عددها اليوم أن الأراضي المشار إليها تنقسم إلى: الجزء الأول ويضم موقع أول بمساحة 624 فدانًا و10 قراريط و10 أسهم (خارج الزمام)، والموقع الثاني بمساحة 9 أفدنة و6 قراريط و7 أسهم (داخل الزمام) بحوض داير الناحية نمرة 12، والمعروفة أثريًا باسم (منطقة آثار وادي غراب) التابعة للصوابطة بناحية الشيخ حسن - مطاي، بينما يتضمن الجزء الثاني من الأراضي المشار اليها مسطحًا بمساحة 7 أفدنة و18 قيراطًا و20 سهمًا (خارج الزمام).

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