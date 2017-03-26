«الصحة»: حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال أول أبريل في 10 محافظات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة: إنه تم اعتماد 40 ألف شخص، تحت إشراف ألفي مشرف، يشاركون في حملة محدودة؛ للتطعيم ضد شلل الأطفال، بـ 10 محافظات، كمرحلة أولى.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TEN»، تقديم الإعلامي عمرو عبد الحميد: إن الحملة تنطلق في أول أبريل المقبل، بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأوضح: إن الحملة تشمل كافة الأطفال على مستوى الجمهورية، سواء مصريين أو غيرهم، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت 431 ألف بطاقة جديدة للمنتفعين ببرنامج الرعاية الصحية غير القادرين، حسب برنامج وزارة الصحة.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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