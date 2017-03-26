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بالفيديو.. منزل مغتصب «طفلة البامبرز» بعد حرقه في الدقهلية

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بالفيديو.. منزل مغتصب «طفلة البامبرز» بعد حرقه في الدقهلية بالفيديو.. منزل مغتصب «طفلة البامبرز» بعد حرقه في الدقهلية

يوضح منزل مغتصب «طفلة البامبرز» بعد احتراقه وتفحمه بالكامل.

وكان عدد من أهالي قرية «دملاش» التابعة لمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية قد حرقوا منزل «إبراهيم.م»، المتهم باغتصاب «طفلة البامبرز» البالغة من العمر عامين، وطرد أهالي المتهم من المنزل.

 

كان اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا، بتحرير «نهى. ص»، 29 سنة، ربة منزل، ومقيمة بناحية قرية دملاش، محضر، تتهم فيه «إبراهيم. م» 35 سنة، عامل، ومقيم بنفس القرية، بالتعدي جنسيا على طفلتها، والتي تبلغ من العمر عامين، ما أدى إلى إصابتها بنزيف حاد في المهبل، ونقلت على إثره إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج. 
 
وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي اعترف أنه استدرج الطفلة، أثناء لهوها أمام منزلها، إلى إحدى الغرف المهجورة، وتعدى عليها جنسيًّا.
 
وأكد مصدر أن المتهم اعترف أثناء التحقيقات أن الطفلة كانت ترتدي «بامبرز»، ونزعه عنها قبل اغتصابها، وهرب فور مشاهدتها تنزف.
 
 
المصدر : اليوم السابع

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