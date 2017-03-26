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مصر.. ثالث كشف كبير للغاز

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مصر.. ثالث كشف كبير للغاز مصر.. ثالث كشف كبير للغاز
أعلنت شركة النفط البريطانية "BP" يوم الأحد اكتشافا جديدا للغاز الطبيعي في منطقة امتياز شمال دمياط البحرية بشرق دلتا النيل، ما يؤكد وجود مكامن كبيرة لللغاز في هذه المنطقة المصرية.
 
ويعد هذا ثالث نجاح لنشاطـ "BP" في هذا القطاع بعد كشفي سلامات وأتول، وتم حفر بئر استكشافية أطلق عليها اسم "القطامية الضحلة-1" بعمق إجمالى بلغ 1961 مترا في مياه عمقها 108 أمتار تقريبا.
 
وتدل المعطيات الأولية على وجود طبقة حاملة للغاز بسماكة 37 مترا. وتجري "BP" حاليا دراسة للخيارات المتعلقة بربط هذا الكشف بالبنية التحتية القائمة.
 
وقال بوب دودلي الرئيس التنفيذى لمجموعة BP العالمية: "يعتبر بئر القطامية هو الكشف الثالث فى منطقة الامتياز، حيث نقوم بالفعل بتطوير حقل أتول وتقييم اكتشاف سلامات. إن نجاحنا المستمر فى هذا المجال يؤكد إيماننا بأن دلتا النيل هو حوض غاز من الطراز العالمي".
 
وتقع البئر "القطامية الضحلة-1" على بعد 60 كم شمال مدينة دمياط، وتبعد 30 كم جنوب غرب حقل "سلامات"، و 35 كم غرب "تسهيلات" حقل حابى البحرية.
 
ويذكر أن شركة "BP" تنتج نحو 40% من إجمالي الغاز المصري.
 
المصدر : روسيا اليوم

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