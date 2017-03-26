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مطار القاهرة يتزين بالأعلام استعدادًا لزيارة ملك البحرين غدًا

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مطار القاهرة يتزين بالأعلام استعدادًا لزيارة ملك البحرين غدًا مطار القاهرة يتزين بالأعلام استعدادًا لزيارة ملك البحرين غدًا

مصراوي Masrawy

حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

كتب- طه عبيد:

استعدت سلطات مطار القاهرة الدولي، لاستقبال حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والذي يصل القاهرة غدا الاثنين.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفتاح الملك حمد، وتعقد جلسة مباحثات مشتركة لتعزيز سبل التعاون الثنائي بين الدولتين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية، بجانب آخر المستجدات بالنسبة للأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة.

وزينت سلطات المطار، صالة كبار الزوار بالأعلام المصرية والبحرينية، كما تم إغلاق ساحات انتظار السيارات المجاورة لاستراحة رئاسة الجمهورية تمهيدا لبدء الإجراءات الأمنية الخاصة بوصول الملك البحريني.

تأتي الزيارة في إطار تنسيق المواقف المصرية البحرينية في مختلف قضايا المنطقة، وذلك قبل انطلاق أعمال القمة العربية التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية ٢٩ مارس الجاري .

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن وفدًا بحرينياً رفيع المستوى وصل أمس السبت للإعداد للزيارة.

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