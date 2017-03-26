المشروب المعجزة سد الشهية و تنقية الجسم من السموم و حرق الدهون

المشروب المعجزة سد الشهية و تنقية الجسم من السموم و حرق الدهون و يحسن من عمل اعضاء الجسم نعم هو المشروب الاكثر شهرة في فرنسا في نظام الرشيقات الباريسيات على وجه الخصوص .

اولا الخيار و الليمون من اسايات الاكل الفرنسي فسلطة الخيار موجوده دوما على المائدة الفرنسية اما الليمون فهو فرد من العائلة و اهم مكون على طاوله الاكل .

المشروب المعجزة سد الشهية و تنقية الجسم من السموم و حرق الدهون

وصفة سهلة التحضير و مقبولة النكهة

لترين من الماء

2 ليمون

حبة خيار كبيرة

اوراق نعناع

نخلطهم جيدا و نشرب مرتين الى ثلاثة في اليوم قبل الوجبات الرئيسية .

المشروب المعجزة سد الشهية و تنقية الجسم من السموم و حرق الدهون سيعطيك نوعا من الطاقة و النشاط و هذا ما ستشعر به بعد اليوم الثالث من الاستعمال.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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