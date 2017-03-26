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المشروب المعجزة سد الشهية و تنقية الجسم من السموم و حرق الدهون

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المشروب المعجزة سد الشهية و تنقية الجسم من السموم و حرق الدهون المشروب المعجزة سد الشهية و تنقية الجسم من السموم و حرق الدهون

المشروب المعجزة سد الشهية و تنقية الجسم من السموم و حرق و يحسن من عمل اعضاء الجسم نعم هو المشروب الاكثر شهرة في فرنسا في نظام الرشيقات الباريسيات على وجه الخصوص .
اولا الخيار و الليمون من اسايات الاكل الفرنسي فسلطة الخيار موجوده دوما على المائدة الفرنسية اما الليمون فهو فرد من العائلة و اهم مكون على طاوله الاكل .

المشروب المعجزة سد الشهية و تنقية الجسم من السموم و حرق الدهون

 وصفة سهلة التحضير و مقبولة النكهة

لترين من الماء
2 ليمون
حبة خيار كبيرة
اوراق نعناع

نخلطهم جيدا و نشرب مرتين الى ثلاثة في اليوم قبل الوجبات الرئيسية .

المشروب المعجزة سد الشهية و تنقية الجسم من السموم و حرق الدهون سيعطيك نوعا من الطاقة و النشاط و هذا ما ستشعر به بعد اليوم الثالث من الاستعمال.

المصدر : مجلةرجيم

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