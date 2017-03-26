أخبار عاجلة

«احنا في مصيبة سودا».. 8 مشاهير ردوا على فيديو قنص «داعش» لجنود بسيناء -
الجندي يطالب الحكومة باستغلال حالة الطوارئ لفرض التسعيرية الجبرية -
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة -
بوتين ربما يجتمع مع تيلرسون خلال زيارته الحالية لموسكو -
بوتين: العلاقات الروسية-الأمريكية تدهورت منذ تسلم ترامب السلطة -
الأخبار - النقابات المهنية تعقد مؤتمراً لتأكيد دعم جهود الدولة فى مكافحة الإرهاب -
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97 -
مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق -
فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه -
يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

رئيس مجلس أمناء المدارس الأمريكية: لا علاقة لنا بحفل خريجي "إيليت"

Google+ Print
رئيس مجلس أمناء المدارس الأمريكية: لا علاقة لنا بحفل خريجي "إيليت" رئيس مجلس أمناء المدارس الأمريكية: لا علاقة لنا بحفل خريجي "إيليت"

مصراوي Masrawy

وليد أبو شقرا رئيس مجلس أمناء المدارس الأمريكية ال

كتبت– سحر عزام :

نفى وليد أبو شقرا، رئيس مجلس أمناء المدارس الأمريكية الدولية في ، الأحد، مسئولية الإدارة عن حفل التخرج الراقص الذي أقامه خريجين مدرسة "إيليت" بإحدى الفنادق وأثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم الاستعانة براقصات روسيات.

وقال أبو شقرا في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء اليوم الأحد :"لا علاقة للمدرسة بهذا الحفل، والحضور في الحفل يفوق عدد الخريجين بأضعاف، ولا علم لنا بالحفل الذي أقيم في أحد الفنادق، ومناخ مدارسنا الأخلاقي رائع ونفخر به ويفخر به الأهالي والطلاب".

وأشار رئيس مجلس أمناء المدارس الأمريكية الدولية في مصر، لاحترامه وتقديره الكبير للعادات والتقاليد في مصر وتعلمه على أيدي بعثة مصرية في بيروت خلال مرحلة طفولته.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

حبس هولندي 4 أيام بتهمة جلب "الماريجوانا" لمصر عبر مطار القاهرة

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ