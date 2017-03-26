رئيس مجلس أمناء المدارس الأمريكية: لا علاقة لنا بحفل خريجي "إيليت"

كتبت– سحر عزام :

نفى وليد أبو شقرا، رئيس مجلس أمناء المدارس الأمريكية الدولية في مصر، الأحد، مسئولية الإدارة عن حفل التخرج الراقص الذي أقامه خريجين مدرسة "إيليت" بإحدى الفنادق وأثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم الاستعانة براقصات روسيات.

وقال أبو شقرا في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" مساء اليوم الأحد :"لا علاقة للمدرسة بهذا الحفل، والحضور في الحفل يفوق عدد الخريجين بأضعاف، ولا علم لنا بالحفل الذي أقيم في أحد الفنادق، ومناخ مدارسنا الأخلاقي رائع ونفخر به ويفخر به الأهالي والطلاب".

وأشار رئيس مجلس أمناء المدارس الأمريكية الدولية في مصر، لاحترامه وتقديره الكبير للعادات والتقاليد في مصر وتعلمه على أيدي بعثة مصرية في بيروت خلال مرحلة طفولته.