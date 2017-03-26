وزير الخارجية يسافر إلى الأردن للمشاركة في التحضير للقمة العربية

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غادر سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد إلى الأردن للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للدورة العادية الـ28 للقمة العربية، ومن المقرر أن يبحث اجتماع وزراء الخارجية العرب أهم مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على ضوء التحديات الراهنة والأزمتين السورية واليمنية والأوضاع في كل من ليبيا والعراق والصومال، وسيشارك وزير الخارجية في الجلسة الخاصة بالأزمة السورية وذلك بحضور مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي مستورا الذي سيقوم خلالها بإطلاع وزراء الخارجية العرب على أبرز التطورات على الساحة السورية على الصعيدين السياسي والإنساني.

وسيناقش الاجتماع الموضوعات الخاصة بمكافحة الإرهاب والأمن القومي العربي والعلاقات مع دول الجوار الجغرافي للمنطقة العربية والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ووضع رؤية عربية لكيفية التعامل مع ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل فضلا عن استعراض أوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي ودراسة إنشاء آلية عربية لتقديم المساعدات العربية الإنسانية للمتضررين واللاجئين والنازحين.