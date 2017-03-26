برلماني: «الإشراف القضائي الدائم للانتخابات» شهادة ثقة بالقضاء

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أشاد النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بجعل الإشراف القضائى الكامل دون تحديد مدة، لافتًا إلى أن ما حدث هو شهادة ثقة وتقدير واعتراف من أعضاء مجلس النواب بنزاهة القضاء.

وقال الجزار، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن الجميع اتفق خلال الجلسة على عدم الالتزام بنص المادة المقدمة من الحكومة، التي تجعل العملية الانتخابية تخضع لهيئة وطنية بعد 10 سنوات، مشيرًا إلى أن الجميع اتفق على ضرورة إشراف القضاء على الانتخابات مدى الحياة، وليس خلال الـ10سنوات القادمة فقط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن أعضاء مجلس النواب بجميع انتماءاتهم اتفقوا على جعل الإشراف الكامل للقضاء على الانتخابات حتي لا يتم التلاعب في نتائج الانتخابات بعد المدة المحددة، مؤكدا أنه لولا نزاهة القضاء لما تمكن هؤلاء النواب من دخول المجلس.