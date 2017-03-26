حقيقة تغطية الإعلام الإسرائيلي للقمة العربية

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قال الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن، إنه لم يحصل أي صحفي إسرائيلي على موافقة الأردن لتغطية أعمال القمة العربية، التي تستضيفها خلال الفترة الحالية.

وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي للقمة، أن القضية الفلسطينية والأزمات في البلدان العربية، وفي مقدمتها سوريا، ستصدر مناقشات اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر له غدًا الإثنين، فضلا عن مناقشات القادة العرب خلال اجتماع القمة يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن الأردن تستضيف أعمال القمة، في دورتها العادية رقم 28، والمقرر اختتام أعمالها باجتماع القادة العرب يوم الأربعاء المقبل.

