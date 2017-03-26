رجيم يفقدك 3 كيلو في 3 ايام مرتبط باوقات الصلاة تجربتي الشخصية حصريا و فقط على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس اقدم لكم هذه التجربة التي نصحني بها اخصائي تغذية و جربتها عدة مرات و كانت ناجحة جدا معي و لم اشعر فيها بالتعب .

حمية 3 كيلو في 3 ايام

هي يمكن ان تكون تسميتها الصحيحة ديتوكس او ازاله السوم اكثر من انها حمية.

اولا لماذا يكون الاكل في مواقيت الصلاة

اخبرني الاخصائي ان بعض البحوث اثبتت ان الاكل بعد الصلاه بحدود النصف الساعه الاولى بعد الصلاة مباشرة تعمل على تعزيز الحرق و تنظم الجهاز الهضمي كما انها تصفي الدم بصفة عجيبة و تعطي صفاء للذهن

اساسيات الديتوكس

يعتمد طيلة الثلاث ايام على الفاكهة لكن بطريقة معينة

الطريقه هي انه بعد اقامة الصلاة تكون وجبتك فاكهة ذات لون معين و تأكل حتى الشبع.

مثال

بعد صلاة الفجر

فكهة ذات لون برتقالي فقط

بعد صلاة الظهر

فاكهة حمراء …و هكذا اي بعد كل صلاة تختار اي لون و تأكل حتى الشبع…. المهم عدم مزج الالوان في الوجبات .

يجب

شرب 3 لتر ماء

على الريق كوب ماء دافئ محلى بملعقة عسل .

تنويه / يمكن ان تكون هناك اعراض غير مرغوب فيها كالشعور بالتعب او الصداع لكن هذا نتيجه خروج السموم من الجسم …. هذا الديتوكس يكرر مرة في الشهر و ليس اكثر.

شبكةعيونالإخبارية

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