من 120 كيلو الى 68 كيلو دون رجيم

من 120 كيلو الى 68 كيلو دون رجيم حصريا على مركز رجيم للتخسيس المجاني نقدم تجربة ناجحة كان اساسها الارادة و سببها كلمة جارحة كانت بداية طريق جد ناجحة .

حصريا على مجلة رجيم نقدم لكم هذه التجربة الرائعة في فقدان الوزن.

كيف خسرت نصف وزنها تقريبا

مدة الخسارة

10 شهور دون تدخل جراحي و دون الاعتماد على حبوب التخسيس

اول اسبوع

اعتماد التخفيف فقط و اعتماد نصف الكمية المنعود عليها

الاسبوع الثاني

حذف المشروبات الغازيه و العصائر الجاهزة و الحلويات

الاسبوع الثالث

تحديد وقت الاكل للوجبات الاساسية

الاسبوع الرابع و حتى الوصول للوزن المثالي اي بعد حوالي 9 اشهر

اعتماد رجيم السعرات و المحدد ب 1200 سعرة في اليوم

التوقف عن الاكل على الساعة 6 مساء

الاعتماد على لتر من مشروب الشمر يوميا

ممارسة الرياضة 5 مرات في الاسبوع لمدة ساعة

كيف حصل التغيير

بجملة جارحه من طرف جدة خطيبها قررت بعدها العروس ان تثبت للجميع انها تستحق ان تكون احلى عروس

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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