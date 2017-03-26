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من 120 كيلو الى 68 كيلو دون رجيم

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من 120 كيلو الى 68 كيلو دون رجيم من 120 كيلو الى 68 كيلو دون رجيم

من 120 كيلو الى 68 كيلو دون حصريا على مركز رجيم للتخسيس المجاني نقدم تجربة ناجحة كان اساسها الارادة و سببها كلمة جارحة كانت بداية طريق جد ناجحة .

حصريا على مجلة رجيم نقدم لكم هذه التجربة الرائعة في فقدان الوزن.

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كيف خسرت نصف وزنها تقريبا

مدة الخسارة

10 شهور دون تدخل جراحي و دون الاعتماد على حبوب التخسيس

 

اول اسبوع

اعتماد التخفيف فقط و اعتماد نصف الكمية المنعود عليها

الاسبوع الثاني

حذف المشروبات الغازيه و العصائر الجاهزة و الحلويات

الاسبوع الثالث

تحديد وقت الاكل للوجبات الاساسية

الاسبوع الرابع و حتى الوصول للوزن المثالي اي بعد حوالي 9 اشهر

اعتماد رجيم السعرات و المحدد ب 1200 سعرة في اليوم

التوقف عن الاكل على الساعة 6 مساء

الاعتماد على لتر من مشروب الشمر يوميا

ممارسة الرياضة 5 مرات في الاسبوع لمدة ساعة

كيف حصل التغيير

بجملة جارحه من طرف جدة خطيبها قررت بعدها العروس ان تثبت للجميع انها تستحق ان تكون احلى عروس

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المصدر : مجلةرجيم

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