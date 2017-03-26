من 120 كيلو الى 68 كيلو دون رجيم حصريا على مركز رجيم للتخسيس المجاني نقدم تجربة ناجحة كان اساسها الارادة و سببها كلمة جارحة كانت بداية طريق جد ناجحة .
حصريا على مجلة رجيم نقدم لكم هذه التجربة الرائعة في فقدان الوزن.
كيف خسرت نصف وزنها تقريبا
مدة الخسارة
10 شهور دون تدخل جراحي و دون الاعتماد على حبوب التخسيس
اول اسبوع
اعتماد التخفيف فقط و اعتماد نصف الكمية المنعود عليها
الاسبوع الثاني
حذف المشروبات الغازيه و العصائر الجاهزة و الحلويات
الاسبوع الثالث
تحديد وقت الاكل للوجبات الاساسية
الاسبوع الرابع و حتى الوصول للوزن المثالي اي بعد حوالي 9 اشهر
اعتماد رجيم السعرات و المحدد ب 1200 سعرة في اليوم
التوقف عن الاكل على الساعة 6 مساء
الاعتماد على لتر من مشروب الشمر يوميا
ممارسة الرياضة 5 مرات في الاسبوع لمدة ساعة
كيف حصل التغيير
بجملة جارحه من طرف جدة خطيبها قررت بعدها العروس ان تثبت للجميع انها تستحق ان تكون احلى عروس
المصدر : مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads