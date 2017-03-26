ألمانيا تواصل سلسلة انتصارتها في «تصفيات المونديال»

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استطاع منتخب ألمانيا الفوز على نظيره أذربيجان، بـ4 أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب توفيق باكهراموف، في إطار الجولة الخامسة، بالمجموعة الثالثة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

افتتح أندريه شورله التسجيل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 19 من الشوط الأول، قبل أن يدرك ديميتري نازاروف هدف التعادل لأذربيجان في الدقيقة الـ31، وفي الدقيقة الـ36 سجل توماس مولر الهدف الثاني للمانشافت، وقبل نهاية الشوط الأول سجل ماريو جوميز ثالث أهداف الماكينات الألمانية في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني من المباراة، أضاف أندريه شورله الهدف الرابع للمنتخب الألماني والثاني له في المباراة في الدقيقة الـ81 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب الألماني قمة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، بينما يبقى منتخب أذربيجان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.