إنجلترا تتخطى ليتوانيا بهدفين في تصفيات كأس العالم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استطاع منتخب إنجلترا أن يتخطى نظيره منتخب ليتوانيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب ويمبلي، في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018".

افتتح التسجيل للمنتخب الإنجليزي، جيرمن ديفو لاعب سندرلاند، عبر هدف في الدقيقة 22، ثم عزز زميله جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، النتيجة بهدف في الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة يعزز منتخب الثلاث أسود صدارته للمجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، ثم تأتي سلوفينيا برصيد 8 نقاط في المركز الثاني، وسلوفاكيا في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم ليتوانيا رابعًا رصيد 5 نقاط، واسكتلندا خامسًا برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب مالطة في المركز الأخير بدون نقاط.