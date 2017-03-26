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التشيك تسحق سان مارينو بسداسية في «تصفيات المونديال»

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التشيك تسحق سان مارينو بسداسية في «تصفيات المونديال» التشيك تسحق سان مارينو بسداسية في «تصفيات المونديال»

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حقق منتخب التشيك فوزًا كبيرًا على مستضيفه منتخب سان مارينو بـ6 أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على الملعب الأوليمبي، في إطار التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018".

سجل للمنتخي التشيكي أنتونين باراك في الدقيقة 17، فلاديمير داريدا في الدقيقة 19، ثم عاد باراك ليسجل مرة أخرى في الدقيقة 24، ثيودور جيبر سيلاسي في الدقيقة 26، ميكائيل كرمينسيتش في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني عاد داريدا ليسجل عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب التشيك المركز الثاني برصيد 8 نقاط، خلف الألماني المتصدر برصيد 15 نقطة، فيما يحتل منتخب سان مارينو المركز الأخير بدون نقاط.

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