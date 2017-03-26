«مخيتاريان» يقود أرمينيا للفوز على كازاخستان في «تصفيات المونديال»

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استطاع منتخب أرمينيا الفوز على نظيره كازاخستان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب ستاديون فازجين سارجسيان، في إطار الجولة الخامسة، بالمجموعة الخامسة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

سجل هنريك مخيتاريان الهدف الأول لمنتخب أرمينيا في الدقيقة الـ73 من عمر المباراة، قبل أن يضيف أراس أوزبيليز الهدف الثاني في الدقيقة الـ75.

بهذه النتيجة يحتل منتخب أرمينيا المركز الرابع في ترتيب فرق المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما بقى منتخب كازاخستان في المركز السادس والأخير في المجموعة برصيد نقطتين.